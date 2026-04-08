Yamil Melgar lleva salud a El Edén

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, encabezó la conmemoración del Día Mundial de la Salud en el ejido El Edén, donde se llevó a cabo una Jornada de Salud Integral que acercó servicios médicos y sociales a las familias de esta comunidad de la zona media alta del municipio.

Acompañado del secretario de Salud municipal, Pancho Castillo Ordóñez; de los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Edi Alberto Juárez García, Adriana Blas Solís y Rosa Cortés Rueda; así como del secretario general del ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza, el alcalde destacó la importancia de acercar servicios gratuitos y de calidad directamente a la población.

Servicios

Durante la jornada, se brindó atención médica mediante consultas generales, servicios de enfermería y entrega gratuita de medicamentos; además de diagnóstico oportuno para la detección de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. También se ofrecieron servicios de odontología, vacunación para fortalecer el sistema inmunológico, atención a la salud mental, corte de cabello para la higiene personal y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Por su parte, el secretario de Salud municipal, Pancho Castillo Ordóñez, señaló que para este gobierno municipal la salud no es un servicio que el ciudadano deba perseguir, sino un derecho que se debe garantizar llevándolo hasta la puerta de sus hogares.

En el evento también estuvo presente el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, autoridades ejidales y familias de la comunidad.