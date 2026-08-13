Yamil Melgar reconoce a jóvenes

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el presidente municipal Yamil Melgar reconoció el talento, la energía y la participación de las y los jóvenes como parte fundamental del presente y de la transformación de Tapachula.

Durante una visita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde sostuvo un encuentro con estudiantes, personal académico y administrativo, Yamil Melgar destacó la importancia de escuchar a las nuevas generaciones y generar condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades y alcanzar sus metas.

“Las y los jóvenes no solamente son el futuro; son el presente de Tapachula. Con sus ideas, talento y participación, estamos dando los primeros pasos de una transformación que construimos juntos”, afirmó el alcalde.

Seguirá el trabajo

Yamil Melgar señaló que el Gobierno Municipal continuará impulsando oportunidades, espacios y acciones que fortalezcan la educación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la participación de las juventudes, trabajando de la mano con las instituciones educativas.