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Yamil Melgar reconoce a jóvenes

Agosto 13 del 2026
El alcalde visitó la Facultad de Ciencias Químicas de la Unach. Cortesía
El alcalde visitó la Facultad de Ciencias Químicas de la Unach. Cortesía

En el marco del Día Internacional de la Juventud, el presidente municipal Yamil Melgar reconoció el talento, la energía y la participación de las y los jóvenes como parte fundamental del presente y de la transformación de Tapachula.

Durante una visita a la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), donde sostuvo un encuentro con estudiantes, personal académico y administrativo, Yamil Melgar destacó la importancia de escuchar a las nuevas generaciones y generar condiciones que les permitan desarrollar sus capacidades y alcanzar sus metas.

“Las y los jóvenes no solamente son el futuro; son el presente de Tapachula. Con sus ideas, talento y participación, estamos dando los primeros pasos de una transformación que construimos juntos”, afirmó el alcalde.

Seguirá el trabajo

Yamil Melgar señaló que el Gobierno Municipal continuará impulsando oportunidades, espacios y acciones que fortalezcan la educación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la participación de las juventudes, trabajando de la mano con las instituciones educativas.

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