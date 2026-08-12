Yamil Melgar reconoce a la cultura mam en Tapachula

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció a la cultura mam como parte fundamental de las raíces, historia e identidad de Tapachula, refrendando el compromiso de trabajar en unidad con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien desde su visión de gobierno impulsa el reconocimiento de los pueblos originarios bajo el principio de que origen es destino.

Durante la conmemoración realizada en el parque Bicentenario, Yamil Melgar destacó que la comunidad Mam representa una de las expresiones culturales más importantes del Soconusco y reconoció a quienes mantienen vivas su lengua, tradiciones, saberes y raíces. Asimismo, informó que 14 comunidades de Tapachula ya forman parte del Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, resultado de una lucha y gestión de muchos años para alcanzar el reconocimiento de su identidad y derechos colectivos.

“Ustedes representan auténticamente las raíces de esta tierra y lo más representativo que tenemos en esta región del Soconusco”, expresó Yamil Melgar, quien afirmó que su gobierno está para escuchar, atender y ocuparse de las demandas y necesidades de los pueblos originarios. Destacó además los avances impulsados desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para reconocer plenamente a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Por su parte, Teódulo Morales González, representante de los pueblos indígenas, llamó a rescatar y preservar la lengua mam para transmitirla a las nuevas generaciones y reconoció la apertura del gobierno municipal para fortalecer su cultura. Yamil Melgar reiteró que, en unidad con el gobernador Eduardo Ramírez, se continuará trabajando para preservar las lenguas, tradiciones, saberes y culturas vivas de las comunidades originarias.