Yamil Melgar reconoce a la Sinfónica de la Semar

Durante la magistral presentación de la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar reconoció el talento y la entrega de los músicos navales, quienes llenaron de armonía y sentimiento cada rincón del Teatro de la Ciudad “Amparo Montes”, transmitiendo con cada nota el valor de la música como símbolo de identidad, unión y esperanza.

Agradecimiento

Ante la presencia del Comandante de la 22.ª Zona Naval, Felipe de Jesús Santillán, el alcalde expresó su agradecimiento a la Banda Sinfónica por regalar a la comunidad tapachulteca una velada inolvidable, que quedará grabada en la memoria de todos los asistentes por su interpretación excepcional.

El edil subrayó que este concierto se convirtió en un verdadero homenaje al patriotismo, reflejando la grandeza cultural y musical de México, así como la disciplina, vocación de servicio y compromiso con la nación que distinguen a los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

En un ambiente cargado de emotividad y profundo sentido cívico, el público vivió una experiencia única que reafirmó la importancia del arte y la música como motores de unión social y orgullo nacional.

Fortalecen la cultura

Finalmente, Yamil Melgar refrendó su compromiso de fortalecer la cultura y las artes como pilares para el desarrollo humano, reconociendo el invaluable legado que la música ofrece a las nuevas generaciones.