Yamil Melgar recupera espacios públicos

Como parte de la estrategia integral de recuperación de espacios públicos, el presidente municipal Yamil Melgar encabezó las acciones de rehabilitación del malecón de la colonia Obrera, un lugar que permaneció abandonado durante muchos años y que hoy vuelve a ser un punto de encuentro digno y seguro para las familias tapachultecas.

Rehabilitación

En este espacio se instalaron nuevas luminarias, se rehabilitaron jardineras y se atendieron de fondo situaciones que durante años generaron riesgo, como la presencia de personas dedicadas a la venta y consumo de drogas y otras conductas que afectaban la tranquilidad de la zona. Estas acciones han permitido devolver el orden, la seguridad y la confianza a un sitio que hoy puede ser disfrutado nuevamente por niñas, niños, jóvenes y adultos.

La recuperación del malecón es resultado de un trabajo coordinado a nivel municipal, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, encabezada por Alejandro Lluch, con presencia permanente de elementos policiales que realizan rondines y labores de disuasión; así como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), a cargo de Juan Carlos Gallegos, que ha ordenado y fortalecido el circuito constante de recolección de residuos sólidos, contribuyendo a mantener estos espacios limpios y en condiciones dignas para la comunidad.

Acciones

Estas acciones se fortalecen con programas interinstitucionales como Huacalli, que articulan la participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal, entre ellas la Defensa, la Guardia Nacional, Protección Civil, el sector Salud, la Fiscalía, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el Instituto Nacional de Migración y la Seguridad Pública del Estado, permitiendo una intervención coordinada, respetuosa de los derechos humanos, como parte de la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez de consolidar un gobierno humanista cercano a la gente. Vecinas y vecinos de la colonia Obrera han expresado su agradecimiento al presidente Yamil Melgar, reconociendo que recuperar estos espacios es recuperar la vida comunitaria y la tranquilidad de Tapachula.