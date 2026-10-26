Yamil Melgar regresará el fútbol americano

El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, promueve el regreso del fútbol americano a la Perla del Soconusco después de 30 años, mediante el impulso a Armadillos de Tapachula, con el propósito de ampliar las opciones deportivas y fortalecer la integración y el trabajo en equipo.

A través de la Secretaría de Juventud y Deporte, el Ayuntamiento informó que el equipo tendrá como sede la Unidad Deportiva Indeco, donde este proyecto abre una nueva etapa para la práctica de esta disciplina en el municipio.

La titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, destacó que, siguiendo las indicaciones de Yamil Melgar, se respalda la consolidación de Armadillos de Tapachula como parte de las acciones para fomentar la actividad física y generar espacios de convivencia.

Un equipo incluyente

Conformado por 28 jugadores, Armadillos de Tapachula es un equipo incluyente que reúne a deportistas de distintos orígenes, entre ellos un cubano, tres haitianos, cinco guatemaltecos y un mexicano-estadounidense. Esta diversidad fortalece el compañerismo y demuestra que el deporte permite construir vínculos de respeto y colaboración.

Con este impulso, el gobierno de Yamil Melgar fortalece el deporte como una vía para la participación comunitaria y la construcción de entornos de bienestar, en el marco de “Prevenir para el Buen Vivir”.