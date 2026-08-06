Yamil Melgar respalda proyecto estudiantil

El presidente municipal, Yamil Melgar, encabezó el arranque del programa “Separando para Transformar”, una iniciativa impulsada por estudiantes de la Facultad de Negocios Campus IV de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a la que el Ayuntamiento de Tapachula se sumó para fortalecer la cultura del reciclaje, la separación de residuos y la educación ambiental. En el evento estuvo presente el encargado de la Facultad de Negocios Campus IV, Samuel Hiram González Roblero; el presidente del Patronato de la Facultad de Negocios, Octavio Marín de la Torre; el primer regidor, Juan Carlos Damiano; la regidora Rosa Cortés; representantes de cámaras empresariales, colegios, asociaciones civiles, docentes y estudiantes.

Durante su intervención, el presidente del Patronato de la Facultad de Negocios, Octavio Marín de la Torre, destacó que esta iniciativa nació de las propuestas de las y los estudiantes durante un simposio realizado en mayo, donde expresaron su preocupación por la acumulación de basura y la necesidad de promover la separación de residuos dentro del campus. Señaló que las grandes transformaciones comienzan con pequeñas acciones que se repiten todos los días y reconoció el liderazgo de las estudiantes Claudia Nayeli Ayala Hernández y Christa Renata Mandujano Silva, quienes impulsaron el proyecto desde su origen y demostraron que las ideas de las y los jóvenes pueden convertirse en acciones que transforman su entorno.

Al hacer uso de la palabra, Claudia Nayeli Ayala Hernández explicó que la propuesta surgió durante un simposio académico, cuando una ponente invitó a reflexionar sobre las problemáticas que más preocupaban a la comunidad estudiantil. Fue entonces cuando identificó la basura como uno de los principales retos del entorno universitario y planteó la necesidad de impulsar acciones para atenderla. Por su parte, Christa Renata Mandujano Silva, consejera estudiantil, hizo un llamado a escuchar la voz de las y los jóvenes y destacó que la educación ambiental comienza en los hogares y se fortalece en las escuelas, por lo que invitó a toda la comunidad a sumarse a esta causa.