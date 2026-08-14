Yamil Melgar se suma a colecta de pañales

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, junto a su esposa Beba Pedrero, presidenta honorífica del DIF Tapachula, se sumó a la colecta de pañales para adulto que se realiza en la Delegación del DIF Chiapas Región X Soconusco, como parte de las acciones solidarias en beneficio de quienes más lo necesitan.

Durante la entrega, Yamil Melgar reconoció la labor de Gladys Gabriela Blas Santiago, delegada del DIF Chiapas Región X Soconusco, así como la iniciativa que impulsa Yasmín Ramírez Espinoza, quien ha convocado a jóvenes, instituciones y ciudadanía a participar en esta noble causa y fortalecer la solidaridad con las personas adultas mayores.

“Hoy ponemos nuestro granito de arena y nos sumamos con mucho entusiasmo a esta convocatoria. Tapachula siempre se ha caracterizado por ser una ciudad solidaria y estoy seguro de que muchas personas seguirán participando y ayudando a quienes más lo necesitan”, expresó Yamil Melgar.

Invitación

Asimismo, invitaron a la ciudadanía a continuar llevando sus donativos de pañales para adulto a la Delegación Regional del DIF y a participar este sábado 15 de agosto en las actividades de Vive Balam 2026, que se desarrollarán en el Parque Recreativo Los Cerritos, con actividades deportivas, clases, música y la participación de Bárbara de Regil, en una jornada dedicada especialmente a las juventudes.

Yamil Melgar destacó que respaldar estas iniciativas permite unir a la sociedad en torno a causas que generan bienestar: “Cuando sociedad y gobierno sumamos voluntades, podemos ayudar a más personas. Sigamos participando y demostrando la solidaridad que caracteriza a Tapachula”.