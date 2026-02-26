Yamil Melgar se suma a la estrategia cafetalera

En respaldo a la estrategia estatal propuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto del Café de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, para revisar las reglas de operación y lineamientos de los apoyos que próximamente serán anunciados en beneficio de las productoras y productores de café de la región.

Durante el encuentro se analizaron los mecanismos para garantizar que los apoyos lleguen de manera directa, transparente y oportuna a las familias cafetaleras, en concordancia con las instrucciones del mandatario estatal.

Chiapas, uno de los principales productores de café

En su reciente visita a Tapachula, el gobernador Eduardo Ramírez reiteró que el fortalecimiento del sector cafetalero es una prioridad para su administración, al tratarse de una actividad estratégica que sostiene a miles de familias chiapanecas y posiciona al estado como uno de los principales productores de café del país.

Yamil Melgar reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para consolidar acciones que impulsen la productividad, mejoren la comercialización y fortalezcan el desarrollo económico de las familias productoras.