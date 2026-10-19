Yamil Melgar supervisa el alumbrado público

El presidente municipal, Yamil Melgar, recorrió diversas calles y avenidas de Tapachula para verificar el funcionamiento del alumbrado público. Tan solo en las vialidades visitadas, revisó las condiciones de más de 400 luminarias instaladas.

El recorrido incluyó la calle 25, en sus cruces con la avenida Central y la 8ª avenida; la vialidad posterior a Plaza Cristal y la Calzada Antiguo Aeropuerto, en la zona de la glorieta Doctor Manuel Velasco Suárez.

Verificaciones

Junto al alcalde participaron el ingeniero William Penagos, secretario de Obras Públicas, personal de esta secretaría y del área de Alumbrado Público del Ayuntamiento, para dar seguimiento a las condiciones del servicio.

Prevención

Yamil Melgar destacó que mantener las calles iluminadas contribuye a generar mayor confianza entre las familias y fortalece la prevención, en concordancia con la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Con estos recorridos, Yamil Melgar mantiene atención directa al funcionamiento del alumbrado público, como una pieza fundamental para que las familias caminen y transiten con mayor seguridad. La transformación continúa.