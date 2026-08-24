Yamil reconoce transformación impulsada por ERA

El presidente municipal, Yamil Melgar, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para continuar transformando Tapachula, mediante obras de infraestructura que fortalecen la movilidad, modernizan la imagen urbana y generan mejores condiciones para las familias.

El avance de la modernización de la 17 Oriente-Poniente es cada vez más perceptible. Esta intervención integral, impulsada por el Gobierno del Estado, transforma una de las principales entradas y salidas de la ciudad. Yamil Melgar destacó que se trata de la primera gran obra de transformación urbana que se desarrolla en Chiapas gracias a la visión del gobernador Eduardo Ramírez.

En el ámbito municipal también se mantienen acciones para recuperar espacios públicos que fortalecen la identidad y cambian la manera de ver Tapachula. Entre ellas se encuentra la rehabilitación integral del emblemático Reloj Floral, que nuevamente está en funcionamiento y luce un entorno renovado para el disfrute de habitantes y visitantes.

La Glorieta de Bonanza

Actualmente, el Ayuntamiento de Tapachula trabaja en la rehabilitación y remodelación de la Glorieta de Bonanza, un espacio que permaneció olvidado durante muchos años y que requería una intervención para mejorar la imagen de uno de los accesos a la ciudad, brindando una entrada más digna, ordenada y segura.

Yamil Melgar señaló que estas acciones se suman a más de 350 calles integrales, equivalentes a más de 27 kilómetros de infraestructura urbana, así como a la instalación de cinco mil 774 nuevas luminarias y la rehabilitación de otras 770. “Seguiremos sumándonos con responsabilidad al trabajo del gobernador Eduardo Ramírez, porque en unidad estamos construyendo un Tapachula más digno, iluminado y funcional”, puntualizó.