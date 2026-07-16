Yazmín Ramírez y Melgar promueven reforestación

El presidente municipal, Yamil Melgar, acompañado de su esposa, Beba Pedrero, y de sus hijas, participó en la jornada “Pequeñas Acciones, Grandes Cambios: Reforestación al Ritmo de Jazz”, encabezada por Yazmín Ramírez, quien convocó a las y los jóvenes a involucrarse activamente en el cuidado del medio ambiente y a convertirse en protagonistas de la transformación de Tapachula.

Durante su mensaje, Yamil Melgar reconoció el entusiasmo y compromiso de Yazmín Ramírez por impulsar una agenda social, cultural, deportiva y ambiental que fortalece la participación ciudadana en distintos municipios de Chiapas. Asimismo, agradeció que Tapachula forme parte de estas acciones que acercan a las juventudes e impulsan una mayor conciencia ambiental.

El alcalde destacó que este tipo de iniciativas deben inspirar a las nuevas generaciones a desarrollar sus propios proyectos en favor de su comunidad, convencido de que la transformación también se construye con la participación activa de la ciudadanía.

La jornada se realizó en el Malecón, a un costado del río Coatán y del Parque de la Biblia, un espacio que forma parte del proceso de recuperación de la ribera del río, donde el Gobierno Municipal impulsa, desde el inicio de la administración, la creación de un bosque urbano con especies nativas de la región.

Especies nativas

Como parte de esta actividad, se sembraron 500 árboles de las especies huacal, papausa, guayaba, roble, primavera, cedro y ceiba, todas representativas de la región, que contribuirán a fortalecer el patrimonio natural de Tapachula y el proyecto de bosque urbano en la ribera del río Coatán.

Por su parte, Yazmín Ramírez destacó que la iniciativa “Que Chiapas Respire” recorre diversos municipios del estado para promover la reforestación y fortalecer la cultura del cuidado ambiental. Señaló que sembrar un árbol representa el inicio de un compromiso permanente, por lo que invitó a la ciudadanía a cuidar cada ejemplar para asegurar su crecimiento.

Asimismo, exhortó a que estas jornadas trasciendan el acto simbólico y motiven a más personas a sembrar, cuidar y conservar los árboles, convencida de que proteger el medio ambiente es una responsabilidad compartida.

Finalmente, Yamil Melgar reiteró que la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno permitirá consolidar un Tapachula más verde y ordenado.