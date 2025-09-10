Zafarrancho por el manejo de instalaciones de la CTM

Vuelven las rencillas entre grupos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Tapachula, esto por la disputa del presunto liderazgo. Sin embargo, el verdadero motivo es el control del manejo de las instalaciones que significa un cuantioso ingreso por rentas para la central priísta, ubicadas en pleno centro comercial, a un costado del Mercado Sebastián Escobar que incluyen locales comerciales con montos de renta muy altos.

Desde el pasado lunes se dieron conatos de enfrentamiento cuando un grupo irrumpió y se apoderó de las instalaciones. Este martes nuevamente se dio un choque para desalojar a quienes se habían apoderado del inmueble, esto generó la confrontación que empezó con insultos, empujones e intercambio de golpes, pero la intervención de la Policía Municipal permitió el control de la trifulca.

Hechos

La mañana de este martes un grupo de aproximadamente 40 personas liberadas por la secretaria general de Comercio Informal y encargada del edificio, Luz María Candelaria Castillejos, quien ha mantenido la posesión del inmueble a pesar de las controversias que mantienen con la dirigencia estatal, el grupo, armado con palos, recuperaron el inmueble que estaba tomado por un grupo de cetemistas encabezados por Sostenes Ruiz.

La versión de Luz María Candelaria, quien ha desconocido a la dirigencia estatal de la confederación, señaló que el secretario de una sección de transporte de la CTM, Sostenes Ruiz y otras personas, que dijo son ajenas a la agrupación ingresaron de manera ilegal el lunes, bajo el argumento de impedir una reunión del líder nacional de transporte, quien realizaría tomas de protesta.

Denuncia

Señala que este grupo tomó de manera ilegal las instalaciones, motivo por el que están en contra del nombramiento de nuevos secretarios de secciones del sector transporte.