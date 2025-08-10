Zapatistas buscan forma de gobierno no piramidal

Las comunidades zapatistas seguirán buscando una forma de relación comunitaria que no sea piramidal, sino en común y organizadas, afirmó el Capitán Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“En una sorpresiva mirada al pasado, a nuestros anteriores, los pueblos zapatistas revalúan su presente y los problemas que afrontan. A raíz de su asistencia a la Asamblea de los Muertos, las comunidades inician un análisis profundo de su forma de gobierno autónomo”, dijo.

Encuentro

En el resumen de la segunda participación zapatista en el Encuentro de Resistencias y Rebeldías, que se realiza en el Semillero Comandanta Ramona del Caracol de Morelia, en el municipio oficial de Altamirano, añadió que “los muertos les han advertido sobre la copia de la pirámide opresora. Porque llegará el día en que los vivos tendrán que rendir cuentas ante los muertos”.

Con eso en mente, abundó, “se dan a la tarea de criticar y autocriticar las fallas en el funcionamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (Marez) y las Juntas de Buen Gobierno”.

Manifestó que “en asambleas comunitarias se denuncian corrupciones, robos, malversaciones, inconsecuencias, burocracias y, de plano, chingaderas de algunos turnos de autoridades. De una vez, no se puede creer. Los señalamientos son implacables y se aportan pruebas. Se determinan y aplican los distintos castigos y sanciones”.

Señaló que “el análisis autocrítico no para ahí. Se ve que el modelo de gobierno autónomo está replicando la figura piramidal que el sistema impone en las partes del todo”.

Asimismo continúo Marcos: “Como un viento que inicia como brisa, aumenta su intensidad y se convierte en huracán, la condena crece. Jóvenas y jóvenes con distintas lenguas madres, de raíz maya, discuten, intercambian ideas, análisis, pensamientos, propuestas. La sentencia es común: ‘a la chingada la pirámide’”.

Echan abajo la piramide

Afirmó que “en común y organizados, los pueblos zapatistas echan abajo su pirámide, desaparecen los Marez y las Juntas de Buen Gobierno. Comprometen así su lucha para el derrumbe y destrucción de todas las pirámides. Especialmente de la pirámide madre: el sistema capitalista. Frente a un criminal mundial: resistencia y rebeldía en las partes del todo, declaran”.

Concluyó: “Los rumores se confirman: la pirámide es desnudada con fuego y es derribada. Sobre sus escombros, un montón de gente baila y canta. Pero solo por un momento, hay que seguir luchando. Hay que ser mirada y oído frente a los semejantes en sus diferencias, las partes del todo que resiste, y se revela y rebela contra el sistema.

Lo anterior alude al momento en que los asistentes al encuentro de Resistencias y Rebeldías le prendieron fuego a una pirámide de madera de varios metros, bajo la dirección del Subcomandante Moisés.