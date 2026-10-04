Zapatistas y madres buscadoras se reúnen

“Ninguna madre debería buscar a su hijo entre la basura, el cascajo, aguas negras y tierra que huele a muerte. Es inhumano y desgarrador”, menciona el capitán Marcos, en medio de carteles repletos de fichas de búsqueda, acompañado de integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé (Frayba) y madres buscadoras.

Las palabras que recita Marcos no son suyas, son de Jacqueline Palmeros, mamá de Montse, desaparecida el 24 de julio de 2020 en la Ciudad de México, quien, ante la imposibilidad de asistir a la sesión informativa sobre el próximo encuentro que tendrán los zapatistas con colectivos de búsqueda, ha enviado una carta.

Arribo

Hacia finales de este año se espera el arribo de la Comisión sexta a la Ciudad de México. En una breve intervención, el subcomandante Moisés indicó que se están “preparando y organizando para ir al Ajusco”, una zona que es “muy amplia y muy difícil”.

Así la caracterizó Daniela González, madre de Axel González Ramos, desaparecido el 23 de junio de 2022, quien estuvo presente en el evento desarrollado en el Cideci Unitierra.

En entrevista indicó que esperan recorrer poco más de diez polígonos, también llamados parajes, durante la séptima jornada de búsqueda en el Ajusco.

“Agradecemos este espacio y los esperamos con mucho amor y cariño en la Ciudad de México, con los brazos abiertos, intentando abarcar mucho más territorio”, dijo Daniel González.

Referencia

Durante su participación, el capitán Marcos, además de confesar que se encuentra nervioso por su próxima visita, explicó que usan el término buscadoras “porque de alguna forma queremos balancear el uso masculino en las referencias”.

Asimismo, detalló que la Ciudad de México se eligió como punto de encuentro por la facilidad de llegada que le puede significar tanto a colectivas de búsqueda del sur como del norte del país.

“Mañana tenemos una reunión que llamamos operativa, o sea para ver cómo va, qué nos falta, qué vamos a hacer, para preparar estos encuentros”, dijo.

Dora Roblero, del Frayba, informó que a petición de los colectivos de búsqueda de Chiapas, el encuentro iniciará en San Cristóbal, durante la última semana de noviembre, para posteriormente desplazarse a la Ciudad de México.

No son anomalías

Marcos también señaló que los distintos colores del espectro político “tienen en común que tratan a las desapariciones, asesinatos, las violencias de género, de calendario, de color, de raza, de lengua, las guerras, las injusticias y crímenes en general como anomalías del sistema”.

Sin embargo, aclaró que los crímenes son, de hecho, la normalidad de ese sistema.“Son su parte esencial, su fundamento”, dijo. “Cada tanto surge algo que cuestiona esas evidencias, que desnuda a los poderosos, que confronta la realidad tal y como ahora hacen las colectivas, grupos y organizaciones que buscan verdad y justicia para su ausencia”, remarcó.

Mensaje

“Vamos a reunirnos con las buscadoras para algo elemental, que por lo mismo se nos ha olvidado, vamos a decirles gracias”, dice Marcos, con voz temblorosa.

“Gracias de pensamiento, de corazón y acción, porque nadie está libre de una desaparición forzada, de un asesinato impune, de un encarcelamiento injusto. Porque ese es el mayor logro del sistema y su civilización, ha conseguido hacer de la desgracia algo cotidiano”.