Zona Altos con poco acceso al agua

En México, 96 % de los hogares cuenta con agua entubada dentro de los hogares, sin embargo, este porcentaje varia según el estado donde uno se encuentre. En el caso de Chiapas, este es el penúltimo lugar en cobertura con un 89 %, sin embargo, este número disminuye al observar la situación de cada municipio y encontrar que, por ejemplo, en Oxchuc solo el 30 % de los hogares tiene disponibilidad de agua entubada.

Así lo informó la Red + Agua Chiapas, una iniciativa de Fundación Gonzalo Río Arronte que organiza a 19 organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, tanto locales como nacionales e internacionales cuyo propósito es la construcción de una estrategia conjunta por el agua el Chiapas.

En su estrategia conjunta mapearon el acceso al agua en cada municipio del estado, encontrado que Chanal, Zinacantán; Chalchihuatán, Sitalá y Oxchuc, la población tiene acceso al agua potable entre un 30 y 75 %.

Disponibilidad

Sobre la disponibilidad del agua, a nivel nacional el 65 % de los hogares con agua entubada recibe este líquido todos los días, mientras que a nivel estatal solo el 41 % goza del servicio todos los días, un 22 % cada tercer día y el 35 % en otro periodo de tiempo (cada cuatro días o más).

Esta periodicidad, señalan, “promueve costos extras para contar con agua en el momento que se le requiera”, por lo que se vuelve común que en los hogares se invierta en cisternas de almacenamiento o tinacos, “cuando en otras zonas, como por ejemplo en el norte del país, estos gastos no son necesarios”.

El objetivo de la Red + Agua Chiapas es asegurar el agua de forma sostenible, sobre todo en aquellas comunidades del medio rural. Señalan que en Chiapas, al tener el menor porcentaje de viviendas que acceden al agua gracias al servicio público, han decidido que la forma de lograr la cobertura es a través de la gestión comunitaria del agua.

Para lograr este objetivo la Red trabajará con cinco zonas del estado, entre las que se encuentra la zona Altos-Selva, con municipios como Pantelhó, Tenejapa, San Juan Cancuc o Chenalhó. En total se pretende atender a más de siete mil viviendas que representaría a poco más de 74 mil