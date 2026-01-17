Zona centro con mayor incidencia delictiva

Durante 2025, un total de ocho colonias de la capital chiapaneca concentraron la mayor incidencia delictiva. De los dos mil 666 delitos documentados a lo largo del año, el 13.28 por ciento se registró en colonias ubicadas en la zona centro, marcando un desplazamiento de la actividad delictiva hacia el primer cuadro de la ciudad, a diferencia de años anteriores.

Entre las colonias del centro con mayor número de hechos delictivos destacan el barrio San Francisco, con 90 delitos; El Calvario, con 70; barrio San Roque, con 67; barrio Santo Domingo, con 61; así como el barrio San Marcos, que también figura entre los puntos de mayor recurrencia, de acuerdo con el reporte oficial.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que en esta zona predominan delitos como robos, lesiones culposas, daños y violencia familiar, conductas que, señaló, están estrechamente relacionadas con el consumo de alcohol y tienden a incrementarse durante los fines de semana y en horarios nocturnos.

Reconoció además un aumento en el delito de robo en la capital chiapaneca, particularmente en el centro, donde se concentra la mayor actividad comercial.

Aunque se han realizado detenciones, la incidencia se ha mantenido constante, con al menos cinco robos reportados únicamente en las primeras dos semanas del año.

Registro

A la lista de colonias con alta incidencia delictiva se suman Las Granjas, Plan de Ayala y Terán, que registraron 75, 74 y 60 delitos respectivamente.