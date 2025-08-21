Zona Metropolitana beneficiada con miles de viviendas

De acuerdo al docente e investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en la Facultad de Ingeniería, Juan José Cruz Solís, consideró que la zona Metropolitana de la entidad tendrá un impacto positivo con la construcción de miles de viviendas.

Expectativas

Dijo que se trata de un espacio donde vive una cantidad importante de población y en la que se prevén desarrollar hasta 10 mil casas, con proyectos que comenzarán a verse dentro de poco.

“Yo sé que es un pequeño paso, pero nunca se había hecho tanta vivienda en una primera ejecución, eso es fantástico”, detalló.

Comentó que existen desarrolladores que tienen mucha experiencia en Chiapas, es decir, que hay proyectos que están programados para tres meses y otros para 180 días.

“Si tú ves seis meses para impactar, no es un tiempo tan extenso. No vayamos a pensar que va a llevar tres años. De aquí a diciembre ya vamos a empezar a ver resultados”, remarcó el investigador.

Cruz Solís mencionó que para el caso de Tuxtla Gutiérrez y Chiapas, las autoridades han incrementado la normativa en materia de construcción, incluso los reglamentos están a la vanguardia y eso da mayor seguridad a la gente.

Es decir, están las herramientas alienadas a las exigencias nacionales para que la edificación sea mejor (en materia de estructura y diseño) a lo que se hacía 40 años atrás.

En relación al tema de los precios actuales de las casas, enfatizó que tener mayor seguridad en las viviendas no se traduce necesariamente en duplicar los costos para construir.