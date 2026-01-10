Zona militar se suma a vacunación

Brigadas médicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 36 Zona Militar, participan activamente en la campaña de vacunación contra el sarampión, covid-19, influenza y otras enfermedades.

En Tapachula, se han instalado tres puestos en lugares estratégicos, para que todas las personas que lo deseen, acudan a aplicarse el inmunizante.

En el parque central Miguel Hidalgo, el Bicentenario y la Jurisdicción Sanitaria VII se encuentran los puestos de vacunación, en donde al menos el 20 por ciento de las personas que acuden, son migrantes que se encuentran varados en la zona.

Aplicaciones

Trinidad Orozco, de la Unidad Médica de la 36a. Zona Militar, explicó que cuentan con suficientes vacunas para todas las personas que acudan y aunque en la zona no se tienen registrados casos de sarampión, es la que más se aplica la población.

Con un total hasta el momento, de mil 150 unidades, seguido del covid e influenza con 620 cada una.

Señaló que quienes acuden a vacunarse tienen que llevar una identificación para registrarse y se les otorga una constancia de las inmunizaciones que se les pongan, incluso “pueden ser las tres sin problema alguno”, abundaron.

Migrantes

En cuanto a los migrantes, mencionó que también sólo deberán presentar una identificación, por lo que no importa su situación de estancia, ya que se trata de la atención a la salud.

Agregó que las vacunas son aportadas por la Secretaría de Salud a través de la Jurisdicción Sanitaria VII, con la que trabajan en forma conjunta en la campaña de vacunación.