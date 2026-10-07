Zona poniente, la más privilegiada

El índice de habitabilidad de Tuxtla Gutiérrez mide la calidad de vida vinculada al acceso al transporte, riesgos de inundaciones, cercanía de comercios, entre otros factores; refiere que la zona más apta para vivir es el poniente, porque tiene mayor vegetación que amortigua los efectos de las lluvias.

Marcelino García Benítez, investigador por México asignado al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que la zona poniente siempre va ser la más privilegiada, económica y ambientalmente.

Indicó que están por presentar una investigación de cómo el índice de habitabilidad se ve reflejado con las inundaciones de la calle Ricardo Flores Magón de Infonavit Grijalva.

Resultados

Según los resultados, la población vive en baja habitabilidad porque la incidencia de las inundaciones es importante, ya que afecta sus bienes.

Las personas que viven a pie de calle o en casas contiguas tuvieron que modificar sus fachadas para evitar que el agua se meta en temporada de lluvias. Eso tiene una incidencia económica y social.

Los vecinos tienen claro que cuando empieza a llover deben mover todo lo que el agua se pueda llevar, eso habla que conocen en qué situación de habitabilidad se encuentran.

Puntos críticos

Tanto los investigadores como las autoridades ya saben dónde están los puntos críticos a inundarse. Son áreas establecidas porque el crecimiento de la ciudad ya está consolidada hacia el norte y el sur.

Dijo que pocos ciudadanos identifican el nivel de riesgo cuando se instalan en una zona, porque no hay la cultura, no saben o no tienen la capacidad económica. Los nuevos desarrollos de viviendas deben hacer pruebas para identificar si los servicios resistirían la presión de los efectos de las lluvias.