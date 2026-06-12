Zoológico itinerante en Feria Ambiental

La alegría, el aprendizaje y el amor por la naturaleza llegaron hasta Cintalapa, donde estudiantes, docentes y familias participaron en una jornada llena de actividades interactivas.

Los asistentes pudieron conocer datos de la impresionante águila arpía y a las valiosas abejas meliponas, y descubriendo por qué son especies fundamentales para el equilibrio de nuestros ecosistemas y cuáles son las amenazas que enfrentan.

Conservación

Porque la conservación no tiene fronteras, el trabajo como zoológico itinerante permite llevar educación ambiental más allá de las instalaciones, acercando la biodiversidad a las comunidades y sembrando conciencia en las nuevas generaciones.

Cada actividad, cada juego y cada aprendizaje nos recuerda que proteger la naturaleza es una tarea de todos. Porque cuando conocemos nuestra biodiversidad, aprendemos a cuidarla.

“El planeta también juega un papel fundamental en la conservación de la vida silvestre”.