ZooMAT: experiencia natural imperdible

En medio de la temporada vacacional de Semana Santa, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) se posiciona como una de las principales opciones para quienes buscan una experiencia diferente en contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad.

Ubicado dentro de la reserva ecológica El Zapotal, al sur de la capital chiapaneca, este zoológico es reconocido por su enfoque único: exhibe exclusivamente fauna nativa de Chiapas en entornos que simulan su hábitat natural, lo que lo convierte en uno de los más importantes de Latinoamérica en materia de conservación.

Un recorrido en plena selva

A diferencia de otros zoológicos tradicionales, el ZooMAT ofrece un recorrido a pie a través de senderos rodeados de vegetación, donde los visitantes pueden observar especies emblemáticas como jaguares, monos saraguatos, venados, aves tropicales y reptiles propios de la región.

El espacio también cuenta con áreas especializadas como el Museo del Cocodrilo, herpetario y aviario, además de programas de educación ambiental enfocados en la conservación de especies en peligro.

Horarios y costos accesibles

Durante esta temporada, el zoológico opera de martes a domingo en un horario aproximado de 08:30 a 16:30 horas.

El acceso general mantiene precios accesibles: alrededor de 35 pesos para visitantes nacionales, con tarifas diferenciadas según horario o promociones, e incluso entrada gratuita los días martes.

Además, ofrece recorridos nocturnos con previa reservación, una experiencia distinta que permite conocer la actividad de especies nocturnas en su entorno natural.

Educación y conservación como eje central

Más allá del entretenimiento, el ZooMAT destaca por su labor científica y educativa. Ha sido referente en la reproducción de especies en cautiverio, como el quetzal, y en la promoción del cuidado ambiental entre estudiantes y visitantes.

También ofrece visitas guiadas, talleres y actividades didácticas dirigidas a grupos escolares, reforzando su papel como centro de aprendizaje.

Una opción ideal

En esta Semana Santa, el Zoológico Miguel Álvarez del Toro representa una alternativa accesible para familias, turistas y habitantes locales que buscan actividades recreativas al aire libre.

Entre el sonido de la selva, la cercanía con la fauna y su enfoque en la conservación, el recorrido se convierte no solo en un paseo, sino en una experiencia que conecta con la riqueza natural de Chiapas y refuerza la importancia de protegerla.