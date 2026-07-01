ZooMAT se mantiene abierto al público

Aunque se confirmó que dos chachalacas dieron positivo al virus de la gripe aviar, por ahora las instalaciones del zoológico se mantienen abiertas al público, a reserva de lo que puedan determinar las autoridades en materia de salud.

Carlos Alberto Guichard Romero, director operativo del zoológico, dijo que es seguro que las familias puedan acudir a realizar sus visitas habituales a dicho espacio.

Las autoridades informaron que el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) sigue funcionando de manera normal, sin embargo, esperarán que indican las instancias federales para saber qué decisión se toma.

Prevención

Por un tema de precaución, se detalló que el águila arpía, los pavones y los quetzales fueron retirados de las áreas de exhibición.

Informaron que hay estricto control del monitoreo de la colección de los animales, de los que están en la reserva y de los que llegan producto de los decomisos.

Todas estas acciones son para evitar que otras aves sean portadoras de alguna enfermedad que pueda afectar a los ejemplares que están en exhibición.

Hasta ahora no hay ningún trabajador enfermo. Las autoridades de Salud llegarán a verificar que todo esté en orden con el personal del zoológico.

Se informó que no hay mayor preocupación de que la población asista al zoológico; el virus se ha comportado de manera no agresiva entre las aves.

Los tapetes sanitarios, el gel antibacterial y la sanitización de las llantas de los vehículos, son parte de las medidas preventivas que se aplican en el lugar. Se ha pedido a la población no alimentar a los animales que están al aire libre.