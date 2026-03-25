Zozobra empresarial por incremento de la gasolina

El precio del combustible ha experimentado un aumento significativo en la última semana en la frontera sur, que de acuerdo con empresarios gasolineros, este fenómeno se debe a la escalada bélica en el Golfo Pérsico, lo que ha disparado el precio del petróleo a nivel mundial.

En la última semana la gasolina premium pasó de 26.47 a 27.29 pesos, mientras que el litro de diésel subió de 27.21 a 28.77 pesos, lo que equivale a un incremento de un peso por litro.

En entrevista, el secretario del sector agro de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, dio a conocer que este incremento ha generado preocupación entre transportistas y consumidores, ya que impactará en el costo de los productos y servicios, lo que perjudicará a la economía local.

Impacto en la economía local

Dijo que el aumento en el precio del combustible tendrá un impacto significativo en la economía local, especialmente en el sector transporte, ya que se ven obligados a ajustar sus precios para cubrir los costos adicionales.

Señaló que la mayoría de los productos vienen del centro del país o de la capital del estado, lo que ha repercutido drásticamente en los gastos de operación.

“Aquí somos una economía primaria, entonces hay que mandar nuestros productos, pagar el transporte de carga y posteriormente el regreso del producto terminado, por lo que es crucial encontrar estrategias para mantener rentable el negocio, esto implica mantener los precios de los productos sin incrementarlos para no desalentar a los clientes”, abundó.

Mencionó que el precio de la gasolina seguirá subiendo y en consecuencia, los generadores de empleos de esta región tendrán que hacer un ajuste al precio de sus productos y servicios que ofertan, pero solo en un caso extremo.