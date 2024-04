10ª edición de Igualdad para Todos en el Deporte

El fin de semana se celebrará la décima edición de la Carrera Igualdad para Todos en el Deporte, organizada por el psicólogo Héctor Valadez Espinosa, quien vistió las instalaciones de “Cuarto Poder” y dio detalles de la justa. La cita será el próximo domingo 21 de abril a partir de las 8 de la mañana.

Para esta ocasión el parque Caña Hueca será la sede de la competencia que pretende reunir a más de 500 atletas, y hasta el momento se ha confirmado la presencia de 325 corredores provenientes de diferentes municipios, además deTuxtla Gutiérrez.

“Los mismos competidores son los que nos preguntan acerca de la convocatoria. Tenemos un total de 325 participantes que estarán el próximo domingo con nosotros. Tendremos gente de San Cristóbal, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Tuxtla y otras ciudades, por lo que esperamos tener arriba de 500 asistentes”, comentó.

De igual forma, indicó que se contará con la presencia de invitados especiales, que no quiso revelar para no arruinar la sorpresa. No obstante, aseguró que se trata de atletas con historias motivadoras que compartirán con todos aquellos que acudan al evento. Además, al finalizar habrá un grupo musical para amenizar el festejo de los diez años.

Espinosa Valadez señaló que ya tienen todo listo, aunque siempre se necesita más apoyo, por lo que exhortó a la ciudadanía a asistir, a pasar un rato agradable y a donar un juguete o algún artículo deportivo para los pequeños que formen parte del décimo aniversario.

“La décima edición será una verdadera fiesta. Este es un momento donde la personas con discapacidad se alegran, compiten, y queremos hacerlo aún mejor. Invitamos a todos a que asistan y que lleven un juguete para regalar a los que participen”, finalizó.