A 100 días del partido inaugural, el Azteca estará listo

Durante un evento conmemorativo a 100 días de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, aseguraron que el estadio Ciudad de México, nombre que llevará durante el mundial, estará listo para el duelo entre México y Sudáfrica.

Tras un proceso de remodelación que ha involucrado más de un millón 939 mil horas de trabajo, 35 mil metros cúbicos de excavación, 9 mil 500 metros cuadrados de pasto híbrido cosido/sembrado y hasta mil 780 trabajadores por día, el estadio Azteca hará historia como el único en el mundo en ser tres veces sede inaugural mundialista.

“Conservando la mística del Brasil de ‘Pelé’ y la Argentina de Maradona, tenemos una modernización para mejorar la experiencia, con más conectividad, seguridad, estaremos listos para todos los mexicanos. Haremos historia, será, sin duda alguna, el mejor recinto de la Copa del Mundo 2026”, declaró Félix Aguirre, director general adjunto del estadio Azteca.

El directivo se mostró optimista durante el evento rumbo a la próxima justa mundialista y enfatizó que el Coloso de Santa Úrsula hará historia cuando ruede el balón el próximo 11 de junio con el partido entre la selección mexicana y Sudáfrica.

“Esto que están observando es lo que somos y lo que vamos a celebrar, viene un momento histórico e inolvidable para México y la gran ciudad. Estamos a 100 días de que el estadio Ciudad de México sea sede de la inauguración, en 100 días, el tempo del Futbol mundial vibrará con el México-Sudáfrica, nuestro estadio, la casa de la selección mexicana, recibirá a cientos de miles de aficionados que disfrutarán de cinco partidos”, concluyó Aguirre.

Esperan una gran fiesta rumbo a la Copa del Mundo

Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, hizo un llamado a “todo el mundo” para demostrar que en la capital del país se vivirá la mejor vibra mundialista en la siguiente Copa del Mundo en los meses de junio y julio.

“La Ciudad de México está lista, hemos trabajado como un equipo con los que están al frente del estadio, de FIFA México, la jefa de gobierno Clara Brugada, para que se pueda recibir con el corazón grande que tiene, al mundo, recibimos a todas las nacionalidades, culturas, creencias, sin discriminación, racismo o xenofobia, se muestra el corazón grande de la Ciudad de México”, mencionó Frausto en su discurso.