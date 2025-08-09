A festejar al aficionado en Tuxtla

La rivalidad entre Jaguares FC y Tapachula FC es reciente, pero cada enfrentamiento deja la sensación de que se está construyendo un clásico en el Futbol chiapaneco. Este sábado, el estadio Víctor Manuel Reyna será el escenario de un nuevo capítulo, con un motivo especial: celebrar el Día del Aficionado, para reconocer el apoyo constante de los seguidores felinos.

En el historial se han visto las caras en cuatro ocasiones oficiales. El balance es parejo: un triunfo para cada uno y dos empates. La primera victoria fue para Jaguares, imponiéndose en el Olímpico de Tapachula. Meses después, los del Soconusco devolvieron el golpe al ganar en el Reyna. Desde entonces, dos igualadas han dejado la serie empatada.

No hay décadas de historia ni largas series de partidos; lo que existe es una competencia directa en la Liga Premier, donde ambos representan a Chiapas en distintas regiones. El orgullo de sus ciudades y el deseo de marcar territorio han encendido la chispa de esta joven rivalidad.

La cita de este sábado, programada para las 19:00 horas, tiene además un atractivo extra. La directiva de Jaguares FC lanzó una promoción especial para que los seguidores puedan llenar las tribunas y alentar a su equipo. El objetivo es que la celebración del Día del Aficionado sea también una demostración de fuerza y unidad en las gradas.

Jaguares FC llega con buenas sensaciones tras haber empatado con Atlante, un rival de jerarquía que sirvió para medir el nivel del conjunto en la pretemporada. Posteriormente, el plantel felino disputó encuentros interescuadras frente a cuadros de la tercera división profesional, ajustando detalles de cara al arranque de la campaña.

Tapachula FC, por su parte, viene de recibir en el Olímpico al Tapatío; un duelo que dejó un marcador adverso pero sirvió para afinar aspectos tácticos. El conjunto chiapaneco ha tenido una agenda cargada de partidos de preparación, buscando llegar con ritmo y competitividad al inicio del torneo.

Más allá de lo que suceda en la cancha, este juego es una oportunidad para fortalecer la conexión entre equipo y afición. En el Reyna, los jugadores saben que cada aplauso y cada cántico cuenta, y el club quiere que este sábado sea un día para recordar.

La taquilla del estadio se abrirá desde las 10:00 horas y se mantendrá activa hasta el inicio del encuentro. Los organizadores esperan una buena respuesta, confiando en que los aficionados disfruten un espectáculo lleno de intensidad, con la pasión y el orgullo de representar al Futbol chiapaneco.

Cada vez que Jaguares y Tapachula se enfrentan, no solo está en juego un resultado, sino también el prestigio local. Y este sábado todo apunta a que se vivirá una noche especial.