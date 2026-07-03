A la conquista de tierras regiomontanas

La Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, A. C., dio a conocer la lista definitiva de atletas y jueces que representarán a la entidad en el Campeonato Nacional 2026, que se llevará a cabo del viernes 3 al domingo 5 de julio en Monterrey, teniendo como sede el Gimnasio Nuevo León Unido.

La delegación chiapaneca estará integrada por deportistas seleccionados en el pasado evento estatal, además de competidores que acudirán con el aval de la asociación del estado y jueces con experiencia nacional e internacional.

Los representantes

Dentro del grupo de seleccionados, por el club Alegría de la capital chiapaneca asistirán Marisol Castañón Gómez, Cristina del Pilar Montesinos Pérez, Luis Antonio Aguilar López y Hugo César Pérez Vázquez.

También de Tuxtla Gutiérrez, competirán Jillian Grajales Ríos, del club Revolución Atlética, y Luis Antonio Corzo Coello, de Gravity Fit. A ellos se suma Miguel Ángel Cruz Zúñiga, representante de GR Titanium, de San Cristóbal, así como Édgar Daniel Gómez Gómez, del club Alpha de San Juan Chamula.

Además de los seleccionados oficiales, la delegación contará con nueve atletas que participarán con el aval correspondiente de la asociación estatal. En este partido figuran Hegel Jared Camposeco Borrallas, del Búfalo’s de Huixtla; Yesenia del Carmen Díaz López, de Stronger, Comitán; Gerardo Matías González, de River’s, Ángel Albino Corzo; Dariana Paola Morales Ruiz, de Zona Fit, San Cristóbal de; Jessica Itzel Morales Cruz, de Lobo, Motozintla; y Diana Laura Rudamas Nieves, de The One, Escuintla.

La lista se completa con Daniel Villatoro Gutiérrez, de Gravity Fit, Tuxtla Gutiérrez; Josué López Entzin, de Efecto, San Cristóbal, y Eleonay Augusto Pinto Constantino, también del club Efecto.

Asimismo, estarán representando a la entidad Jorge Jiménez Argüello, juez nacional, internacional e IFBB Pro, y Jorge Alejandro Jiménez Romero, juez nacional de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness.