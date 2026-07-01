¡A octavos! México vence a Ecuador

La ilusión de México sigue intacta y se mete a los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, la Selección Mexicana provocó una nueva fiesta en el Estadio Ciudad de México tras vencer 2-0 a Ecuador.

Tuvieron que pasar 40 años para que el Tri volviera a ganar una partido de eliminación directa en un Mundial.

Pese a que no marcó, Gilberto Mora fue uno de los jugadores más destacados del cuadro tricolor, aunque dejó la cancha al minuto 58.

A los ecuatorianos les pesó la altura, pero sobre todo jugar ante un estadio completamente lleno. Tardaron en meterse al partido y pocas ocasiones se mostraron peligrosos. México sigue sin recibir gol.

El próximo rival del conjunto dirigido por Javier Aguirre saldrá de la llave entre RD Congo e Inglaterra, duelo que se jugará este miércoles.

El partido de Octavos será el próximo domingo en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La dupla

La dupla de Roberto Alvarado y Julián Quiñones ha dado grandes resultados para México en el Estadio Ciudad de México.

El jugador de Chivas le ha dado tres asistencias que han repercutido en los tres tantos del colombiano naturalizado mexicano en lo que va de la Copa del Mundo.

Ante Sudáfrica, Alvarado inició la jugada con un pase al centro para Quiñones, quien definió entre las piernas de Ronwen Williams para anotar el primer tanto del Tri en el Mundial el 11 de junio.

Posteriormente, la dupla volvió a surtir efecto en el segundo tiempo del partido ante Chequia, ya que un remate de Alvarado que terminó en un mal rechace del portero, le benefició a Julián para su segundo tanto mundialista el 24 de junio.

Y ayer, ante Ecuador, Roberto Alvarado puso un pase milimétrico desde media cancha para que Julián Quiñones simplemente encarara y pusiera un disparo lejano a la estirada de Hernán Galindez para reventar el inmueble de Santa Úrsula.

Mora se une a muy selecta lista

Gilberto Mora se convierte en el segundo jugador más joven en la historia en iniciar un partido de eliminación directa de un Mundial.

“Morita” solo es superado por el mismísimo Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien fue titular en los Cuartos de Final de la justa de Suecia 1958, él entonces con 17 años y 239 días.

En dicho partido, “El Rey Pelé” lograría también su primer gol en mundiales, siendo el más joven en marcar en la historia de la justa.

Ese gol además significó el triunfo de Brasil 1-0 y el pase a las Semifinales, donde derrotaron a Francia. En la Final, ganaron 5-2 a Suecia y lograron su primera corona del mundo.

Retumba el ¿Y si, sí? en el Estadio

Por primera vez en el Mundial, el ¿Y si sí? se coreó en todo el Estadio Ciudad de México durante el primer tiempo.

Esta frase ha sido la insignia de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y la afición la entonó en dos oportunidades durante el primer tiempo entre México y Ecuador.

Armando González, delantero de Chivas, había dicho en el Centro de Alto Rendimiento que esa frase lo motivaba a lograr cosas grandes en el Mundial y sobre todo, ilusionaba a los mexicanos con trascender en esta Copa.

Los aficionados expresaron su confianza en el Tri, que les supo responder en la cancha en la Fase de Grupos y en momentos clave como en el duelo ante Ecuador.

El ¿Y si si? poco a poco toma más fuerza y hace ilusionar a todo un País por salir adelante y soñar en grande.