El 21K Medio Maratón Internacional 2026 está listo para reunir a corredores locales, nacionales e internacionales el próximo domingo 22 de noviembre, en una competencia que tendrá como escenario los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Con un cupo limitado para 2 mil 500 participantes, la justa contempla recorridos de 5, 10 y 21 kilómetros, convirtiéndose en una oportunidad para que atletas de diferentes niveles pongan a prueba su preparación en una ruta que conectará ambos municipios. Además, esta edición tendrá un carácter altruista, pues lo recaudado será en beneficio de la Asociación Deportiva para Atletas con Discapacidad Intelectual del Estado de Chiapas (Adepadiech).

La actividad comenzará a las 5:50 de la mañana. Los participantes de 5 y 10 kilómetros partirán del parque central de Chiapa de Corzo, a la altura de La Pila, mientras que los corredores de 21 kilómetros tendrán su salida en Domino’s GPM, a un costado del Tecnológico Regional. Las tres distancias compartirán la meta, instalada en el parque central de Chiapa de Corzo.

En cuanto a la premiación, las pruebas de 5 y 10 kilómetros repartirán 5 mil pesos al primer lugar, 3 mil al segundo y 2 mil al tercero. Para los 21 kilómetros, la categoría libre otorgará 20 mil pesos al ganador, 10 mil al segundo puesto y 5 mil al tercero, en las ramas femenil y varonil. También habrá premios para master, veteranos, veteranos B y capacidades diferentes, así como 5 mil pesos para el mejor corredor y la mejor corredora chiapaneca.

Uno de los principales atractivos será el bono de 5 mil pesos para quien consiga superar las marcas históricas: 1:17:02 en femenil, establecida por María de Jesús Ruiz Acuña, y 1:04:15 en varonil, impuesta por Eliud Kipkorir Kosgei.

Los inscritos recibirán un kit integrado por playera “dry fit”, medalla conmemorativa, número de competidor, chip electrónico y mochila tipo morral. Además, quienes crucen la meta obtendrán un segundo “jersey” con la leyenda “Finisher”.

La entrega de kits se efectuará el sábado 21 de noviembre, de 10:00 a 18:00 horas, en Expo Convenciones Chiapas. Las inscripciones tienen un costo de 600 pesos y pueden hacerse mediante el portal www.asdeporte.com.