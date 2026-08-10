Aaechac reitera invitación al Campeonato Élite

La Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), presidida por Enrique Zamora Morlet, reiteró el llamado a los mejores exponentes de la entidad para participar en el 5º Campeonato de Ajedrez Élite Campeón de Campeones 2026, que se disputará del 25 al 27 de septiembre en el Hotel Cabildos de Tapachula.

El certamen, promovido por el Club Carlos Torre y El Orbe, cuenta con el aval de la Aaechac y la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).

De acuerdo con el árbitro nacional y vicepresidente del organismos estatal, Edén López Martínez, se contempla la participación de 40 jugadores bajo el sistema suizo a seis rondas, con validez para Elo FIDE de Ajedrez Estándar.

Sistema de juego

Las partidas tendrán un ritmo de 60 minutos más 30 segundos de incremento por movimiento. No estará permitido negociar tablas o puntos y únicamente podrá solicitarse un “bye” de medio punto durante la primera ronda.

La actividad comenzará el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas y concluirá el domingo 27 con la ceremonia de premiación.

El campeón recibirá tres mil pesos y trofeo; el segundo lugar obtendrá dos mil y el tercero, mil pesos. También habrá estímulos de mil pesos para la mejor participante femenil y el mejor jugador sub-14. Los registros permanecerán abiertos hasta el 20 de septiembre a las 18:00 horas, mediante el número de WhatsApp: 9612201963.