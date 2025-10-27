Abanderan a la delegación mexicana que competirá en JPJ de Chile

La delegación mexicana que competirá en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, fue abanderada este domingo en presencia de Luis Rivera Morales, subdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien fue en representación de Rommel Pacheco y Liliana Suárez, presidenta del Comité Paralímpico Mexicano. Los atletas mexicanos representarán la bandera tricolor en Santiago, del 31 de octubre al 9 de noviembre.