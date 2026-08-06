Abanderan a las selecciones para Copa del Mundo

A unas horas de emprender el viaje hacia Alemania, para disputar la Copa del Mundo de Flag Football, las Selecciones Nacionales de México recibieron un importante impulso anímico.

En un ambiente de orgullo y emoción, jugadoras, jugadores y familiares, participaron en la ceremonia de abanderamiento, encabezada por Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien refrendó el respaldo a los representativos nacionales que buscarán subir a lo más alto del podio y dar un paso decisivo rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Estoy muy contento. Me queda desearles el mayor de los éxitos a las Selecciones. Ha sido la suma de muchos esfuerzos. Es un gran grupo, lleno de talento, que estoy seguro dará muchas satisfacciones a México», mencionó el exclavadista.

Encabezados por referentes como Diana Flores y Victoria Chávez en la rama femenil, así como Alonso Gaxiola y Diego Pérez Arvizo en la varonil, las y los jugadores coincidieron en que el objetivo es uno solo: Pensar en oro. Con ese mensaje, los representativos mexicanos reafirmaron su compromiso de competir al más alto nivel en Alemania y regresar con las plazas olímpicas en ambas categorías.

El Campeonato Mundial de Flag Football de la IFAF 2026 se disputará del 13 al 16 de agosto en Düsseldorf, Alemania, con México como favorito en ambas ramas.