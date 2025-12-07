Abarrotes La Pochota conquista el título

Abarrotes La Pochota cerró una temporada impecable coronándose en el torneo de la Liga de Campeones, organizado por Ultra Sport. El conjunto, que mantuvo regularidad desde las primeras jornadas, culminó su trabajo con una actuación poderosa frente al combinado de La Familia, al que superó con marcador de seis goles contra tres, en un encuentro que reunió intensidad, buen ritmo y momentos de alto nivel competitivo.

La escuadra campeona saltó al campo con una propuesta ofensiva desde el primer minuto. Su presión alta abrió espacios y generó errores que supieron transformar en oportunidades claras. La Familia trató de resistir y responder con orden, pero la superioridad en ataque del cuadro abarrotero fue determinante en el desarrollo del compromiso, que siempre se mantuvo bajo su control.

Goleador

Bryan Borges se convirtió en figura del partido gracias a su participación decisiva en el marcador. El atacante firmó tres anotaciones de gran factura, demostrando su capacidad para desequilibrar con velocidad y lectura precisa de las jugadas. Sus movimientos entre líneas complicaron constantemente a la línea defensiva del adversario, que no logró ajustar a tiempo.

A su lado, Fabricio Fuster completó una tarde memorable al aportar también tres dianas. Su presencia en el área fue clave para sostener el ritmo ofensivo del plantel. Cada llegada suya representó peligro, y su contundencia terminó inclinando definitivamente la balanza a favor de Abarrotes La Pochota, que mostró variantes para resolver cada escenario del duelo.

Por parte de La Familia, Marcos Robles firmó dos tantos que mantuvieron viva la esperanza de una remontada en distintos lapsos del choque. Su ímpetu permitió que el encuentro no perdiera emoción. Eduardo López se sumó con otro gol, cerrando así la cosecha del conjunto que peleó hasta el final, aunque no consiguió frenar el poderío ofensivo del monarca.

El partido, disputado en las instalaciones de Ultra Sport, contó con un ambiente vibrante. Las gradas se llenaron de aficionados que apoyaron a ambos equipos y festejaron cada jugada. La final reflejó el crecimiento constante de esta liga que semana a semana reúne a escuadras comprometidas y con aspiraciones altas dentro del Futbol amateur de la ciudad.

Final de lujo

Con el título ya en sus manos, Abarrotes La Pochota no solo celebra una campaña sobresaliente, sino que también reafirma su posición como uno de los conjuntos más sólidos del certamen. Su Futbol vertical, acompañado de disciplina y efectividad, le permitió cerrar el torneo con una actuación que quedará registrada como una de las más dominantes de la temporada.