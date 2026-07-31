Abel Dávalos conquista torneo en Comitán

El maestro FIDE Abel Dávalos Prieto obtuvo el campeonato absoluto del Torneo de Ajedrez Activo, organizado por el Club de Ajedrez GM Bobby Fischer y el cual tuvo como escenario el Parque Temático Infantil Ya’Ax-Na, en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez.

El torneo se desarrolló en categoría única de primera fuerza, abierta para jugadores de cualquier edad y “rating”, lo que permitió la participación de exponentes con diferentes niveles, mediante el sistema suizo, con un ritmo de juego de 25 minutos más cinco segundos de incremento por movimiento para cada contendiente.

Al final de las partidas, Dávalos Prieto encabezó la clasificación general después de seis rondas de competencia y recibió un premio de 2 mil 500 pesos, además de un diploma que lo acredita como el primer lugar de esta edición.

La segunda posición correspondió a Gonzalo del Carpio Gallegos, acreedor a mil 500 pesos y diploma, mientras que la maestra nacional Karina Guadalupe Guillén Moreno terminó en el tercer puesto, con un estímulo de mil pesos y su respectivo reconocimiento.

Otros resultados

Por su parte, Rodrigo Fernández se ubicó en la cuarta plaza y el maestro FIDE Arena Fernando Méndez Velasco completó los cinco primeros lugares de la clasificación.

Además de los premios destinados a los primeros puestos, el comité organizador reconoció el desempeño de participantes en diferentes apartados especiales.

Miriam Rodríguez Mijangos recibió la distinción como mejor jugadora femenil (premio independiente que no pueden recibir ninguno de los primeros cinco lugares del torneo), mientras que Gabriel Gordillo García fue el mejor clasificado con “rating” inferior a mil 600.

En las categorías por edades, Cinthia Itzel Méndez Velasco obtuvo el reconocimiento al mejor jugador sub-15; Ángel de Jesús Pérez Vázquez fue distinguido como el mejor sub-13, y Miguel de Jesús Caballero Murillo recibió el premio correspondiente a la división sub-10.

Buena participación

El Club de Ajedrez GM Bobby Fischer destacó la presencia de los competidores de alto nivel que se reunieron en esta edición, misma que contó con el respaldo del Ayuntamiento de Comitán, a través de su Dirección del Deporte municipal.

También reconocieron las facilidades otorgadas por la dirección del Parque Temático Infantil Ya’Ax-Na para utilizar sus instalaciones, formando parte de las acciones impulsadas para mantener espacios de competencia y desarrollo del Ajedrez en la región.