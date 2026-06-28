Abren becas para manejar autos Fórmula 1.8

La adrenalina del deporte motor volverá a sentirse en el Súper Óvalo Chiapas con el 2º Curso Teórico-Práctico Fórmula 1.8, capacitación dirigida a jóvenes interesados en conocer de cerca el manejo de autos de carreras, la preparación básica y las emociones que se viven en una competencia.

Bases y registros

La actividad se llevará a cabo el próximo sábado 4 de julio, a partir de las 10 de la mañana, como parte de una iniciativa que busca acercar a nuevos talentos al mundo del deporte motor.

Para esta edición, los participantes podrán acceder al beneficio de la Beca JUMP-Tuxtla Gutiérrez, Capital de Chiapas, que ofrece un 50 % de descuento sobre el costo del curso.

Con este apoyo, el precio por persona es de mil 500 pesos, aunque el cupo será limitado, ya que únicamente se pondrán a disposición 10 becas para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La convocatoria está dirigida a personas de 15 a 25 años, con estatura mínima de 1.60 metros y que sepan manejar vehículo estándar.

De acuerdo con la información difundida en el portal, la mecánica para solicitar la beca iniciará mediante Whatsapp al número 2225855279, donde las personas interesadas deberán pedir la hoja informativa del curso. Después de revisar los detalles, quienes decidan continuar con el proceso recibirán la hoja de registro, deberán llenarla, formalizar su inscripción y posteriormente recibirán su certificado de beca.

El curso forma parte de las acciones impulsadas por el programa JUMP-Tuxtla, con el respaldo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el Buró Municipal de Turismo y el Súper Óvalo Chiapas, con el objetivo de promover una experiencia segura, formativa y fuera de lo común para jóvenes apasionados por la velocidad.