Abren becas Salvador Anzueto Rosales 2026

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo de atletas de alto rendimiento y de nuevos talentos deportivos, el Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) anunció el inicio del registro para las becas Salvador Anzueto Rosales al Mérito Deportivo Chiapaneco.

Esta iniciativa forma parte del plan impulsado por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, dando prioridad al impulso al deporte y el respaldo directo a quienes representan al estado en competencias nacionales e internacionales.

Las becas están destinadas a reconocer el esfuerzo y los resultados obtenidos durante el ciclo competitivo anterior, particularmente de atletas que han puesto en alto el nombre de la entidad. El recurso destinado es completamente estatal y busca incentivar la continuidad deportiva y el desarrollo integral de las y los becarios.

Montos y beneficiarios

Aunque la bolsa total se definirá una vez concluido el periodo de registros, el Indeporte informó que existen distintos tabuladores de apoyo económico de acuerdo con el nivel de rendimiento deportivo, los cuales contemplan becas de 5 mil, 6 mil 500, 8 mil 500 y hasta 10 mil pesos mensuales para las y los beneficiarios.

Todos los medallistas de oro, plata y bronce de las Olimpiadas Conade 2025 son considerados candidatos directos para recibir este estímulo, además de otros deportistas que hayan participado en procesos nacionales e internacionales y cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Sin límite presupuestal

Uno de los aspectos más destacados de este programa es que, en su primer año, no se contempla un tope presupuestal, lo que permitirá apoyar a todos los atletas que acrediten los criterios establecidos. El objetivo es que este estímulo funcione como un motor para evitar la deserción deportiva y fortalecer la preparación rumbo a futuras competencias. Las y los interesados deberán consultar las bases y requisitos en las plataformas oficiales del Instituto del Deporte (www.indeporte.chiapas.gob.mx), donde podrán iniciar su proceso de registro y evaluación.