Abren con empate en casa ante Alebrijes

Pijijiapan FC tuvo un estreno agridulce en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, tras empatar 1-1 contra Alebrijes de Oaxaca y ceder el punto extra de los penales (4-3). El duelo se celebró en la Unidad Deportiva del municipio de Pijijiapan.

Al minuto 33, los chiapanecos se adelantaron en el marcador luego de robar una pelota en el centro del campo, para después ceder por izquierda a Cristian Muñoz Hernández, quien con un buen disparo superó la estirada del portero Santiago Ruelas.

En la segunda mitad del partido vino la reacción de los Alebrijes, mediante un tiro de larga distancia que el guardameta local, Emmanuel Vázquez Barrales, no logró contener, y atento estuvo al rebote César Díaz Juárez para conectar y decretar el 1-1 al minuto 56.

Cierre

El encuentro terminó caliente y ambos equipos concluyeron con un hombre menos en el campo, tras un conato de riña que tuvo como resultado las expulsiones de Marcos Aguilar Galván (Alebrijes) y José García Torres (Pijijiapan).

No hubo tiempo para más y se tuvo que definir al ganador del punto extra en penales; en esta instancia, Alebrijes tuvo más temple para imponerse por 4 goles a 3. De esta manera, Pijijiapan FC sumó su primer punto de la campaña, mientras que Alebrijes regresó a casa con dos unidades.

El próximo juego de los pijijiapanecos será de visita ante el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), el domingo 14 e septiembre, a las 3:30 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó en Tuxtla Gutiérrez. Por su parte, Alebrijes recibirá a las Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH), el mismo domingo, a las 10 de la mañana, en el estadio ITO de Oaxaca.