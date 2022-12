Abren inscripciones en Caña Hueca

Continúa la cuenta regresiva para la carrera pedestre con causa Corriendo con el Corazón Regalamos Más Sonrisas 5K, a celebrarse el domingo 18 de diciembre a partir las 7 de la mañana en Tuxtla Gutiérrez, y para comodidad de los competidores, el Voluntariado de Corazón del Honorable Congreso del Estado de Chiapas abrió su segundo punto de registro oficial y acopio de juguetes en la entrada principal del parque recreativo Caña Hueca.

Este módulo de inscripción estará funcionando de 7 a 10 de la mañana y de 5 a 8 de la noche, hasta el 17 de diciembre, a unos metros de las canchas de Basquetbol. Ahí los corredores pueden hacer su registro donando un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías).

Es oportuno mencionar que también se mantiene funcionando el punto de inscripciones y acopio de juguetes instalado en el Hemiciclo a Benito Juárez, al interior del H. Congreso del Estado (1ª Sur, entre calle central y 1ª Oriente), de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

En ambos módulos, los interesados pueden pedir informes sobre el evento deportivo cuya ruta comprende el paso sobre la 1ª Oriente hacia la avenida central, hasta el parque 5 de Mayo, punto de retorno hacia la Cabeza Maya, para luego dirigirse al recinto legislativo.

Las categorías contempladas son libre varonil y femenil (18 a 39 años), que entregará premios de 5 mil pesos a los primeros lugares, 3 mil pesos a los segundos y mil para los terceros; master (40 a 49 años), veteranos (50 y más) y discapacitados, cuya premiación será de 2 mil 500 pesos para los primeros, mil para los segundos y 500 para los terceros puestos, en ambas ramas.

En cuanto a las carreras en categorías infantiles, comenzarán con la de 4 a 6 años en 50 metros, posteriormente pasarán los niños de 7 a 9 años, en distancia de 100 metros, y finalmente los de 10 a 12 años, para correr 200 metros.

La entrega de kits para todos los inscritos (que incluye número de corredor y playera conmemorativa) se efectuará el sábado 17 de diciembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, en Caña Hueca.