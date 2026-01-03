Abren inscripciones para Campeonato Bachajón

Con el objetivo de fomentar la práctica del deporte ciencia y la sana competencia, se llevará a cabo el Torneo de Ajedrez Rápido Bachajón 2026, a celebrarse el sábado 10 de enero, en el Domo Central de dicha localidad, en el municipio de Chilón, y que será válido para "rating" nacional.

De acuerdo con la convocatoria emitida por el Club de Ajedrez El Rey Dorado, el certamen contará con tres categorías: libre, sub-16 (2010 y posteriores) y sub-12 (2014 y posteriores), disputándose en sistema suizo basado en "rating" y a seis rondas. El torneo es avalado por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), con el aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México (Fenamac).

Premios atractivos

El Torneo de Ajedrez Rápido Bachajón 2026 ofrecerá atractivos premios para los ganadores, que incluyen recompensas en efectivo. La bolsa que otorgará supera los 12 mil pesos, lo que convierte a este certamen en una excelente oportunidad para jugadores de distintos niveles y edades para medir fuerzas y aspirar a un beneficio adicional.

Es oportuno mencionar que la premiación en efectivo será únicamente para las divisiones libre y juvenil, del primero al quinto lugar, mientras que para los infantiles entregarán juegos de Ajedrez y reloj, al campeón y al subcampeón, así como tableros y piezas del tercero al quinto lugar.

Otras recompensas especiales anunciadas por el comité organizador son el bono de 500 pesos a la femenil mejor clasificada en libre, así como al mejor jugador local.

Las inscripciones ya se están abiertas y pueden hacerse comunicándose con Jerónimo Moreno a través de Whatsapp al número 9612467549. Los costos de inscripción son de 250 pesos para la libre, 200 para la juvenil y 150 para infantiles. El cierre de registros es el jueves 8 de enero, al mediodía.