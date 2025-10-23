Abren registros para la Copa Fut 7 Jaguar

Con la misión de seguir impulsando el desarrollo del Futbol infantil y juvenil en el estado, fue anunciada la Copa Fut 7 Jaguar 2025, certamen que se disputará del 14 al 17 de noviembre y que promete reunir a los mejores equipos de la región en una competencia llena de intensidad, talento y espíritu deportivo.

El torneo, que ya se ha consolidado como uno de los más esperados del calendario local, ofrecerá categorías tanto para los pequeños como los jóvenes en etapa de formación profesional: pony (2019-2020), infantil menor (2017-2018), Niños Héroes (2015-2016), infantil mayor (2013-2014), juvenil A (2011-2012), sub-15 (2009-2010) y sub-17 desarrollo (2007-2008). Esta amplia gama permitirá que futbolistas de distintas edades vivan la experiencia de competir en un ambiente organizado y de alto nivel.

Las sedes seleccionadas para albergar los encuentros serán escenarios reconocidos de la capital chiapaneca, entre estos Seven Futbol de Altura, Ultra Sport, Fundamat, Campestre Stadium, Caña Hueca y Futbol Total, espacios que ofrecerán las condiciones ideales para el desarrollo de cada partido.

Además de la emoción propia de cada jornada, la organización anunció atractivos incentivos: trofeo y medallas para los campeones y subcampeones de cada categoría, así como reconocimientos especiales al mejor portero y al goleador del torneo, premios que buscan destacar el esfuerzo individual dentro del trabajo colectivo.

Bajo el lema “¡El camino a la gloria te espera!”, la Copa Fut 7 Jaguar 2025 se perfila como una excelente oportunidad para que los jóvenes talentos muestren su nivel competitivo y fortalezcan valores como la disciplina, el compañerismo y la pasión por el Futbol.

Las inscripciones ya están abiertas y los organizadores recordaron que el cupo es limitado, por lo que invitaron a los equipos interesados a confirmar su participación lo antes posible a través del número 9611869804.

La Copa Fut 7 Jaguar 2025 promete ser un punto de encuentro para futuras estrellas del balompié chiapaneco, reafirmando el compromiso de los organizadores por promover un deporte formativo, inclusivo y lleno de emociones.