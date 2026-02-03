Abril Mandujano, lista para dar lo mejor

La patinadora chiapaneca Abril Allanairy Mandujano Velasco se declaró lista para representar a Chiapas en la Copa Femepar 2026 de Patinaje de Velocidad, a celebrarse del 4 al 8 de febrero en Tuxtla Gutiérrez.

En entrevista para “Cuarto Poder” compartió su emoción por tener en casa un evento de talla nacional, para el cual se contempla la presencia de alrededor de 500 atletas de todo el país.

“La verdad es que estoy muy feliz porque es diferente que yo compita aquí en mi estado a que yo vaya a otro lugar, y ya estoy lista para para dar lo mejor de mí”, aseguró.

La doble medallista de plata y bronce en la pasada Olimpiada Nacional representará a la entidad en las pruebas de 10 kilómetros eliminación, 5 kilómetros puntos, mil metros “sprint” largo, 10 kilómetros puntos en ruta y maratón.

“He trabajado mucho en estos últimos meses y yo creo que puedo dar un paso más arriba que en el que ya estaba, y espero que me vaya muy bien y que tampoco haya caídas, porque sí me ha tocado que voy bien y, de repente, ‘pum’, ya estoy en el piso”, declaró.

También expresó su alegría porque más patinadores de Chiapas puedan vivir esta experiencia, ya que para muchos es difícil viajar a los nacionales en otros estados por falta de recursos.

Selección mexicana

La Copa Femepar contará como clasificatorio para conformar la selección mexicana que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a finales de julio, en Santo Domingo, República Dominicana, y también será puntuable para el Mundial de Paraguay en octubre, por lo que la atleta chiapaneca buscará también su mejor rendimiento con el anhelo de ser parte del equipo mexicano.

“Para ser selectivo sí está un poco difícil, pero nunca imposible. Yo siento que esta vez voy a lograr un paso más arriba, y lo primero es la preselección y seguir entrenando lo más fuerte. Y si no, seguir intentando hasta poderlo lograr”, puntualizó.