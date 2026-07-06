Acaban errores de México con sueño mundialista

La Selección Mexicana peleó hasta el final, pero sus errores pesaron y perdió 3-2 ante Inglaterra en los Octavos de Final de la Copa del Mundo.

Jude Bellingham y Harry Kane aprovecharon las graves fallas del Tri y fueron los autores de los tantos ingleses. El volante del Real Madrid se despachó con un doblete.

Por el Tri marcó Julián Quiñones al 42’, luego de un mal rechace de un zaguero que no desaprovechó el delantero.

Al 69’, Raúl Jiménez acertó un tiro penal y venció a Jordan Pickford, quien volvió a recibir un tanto del mexicano. En la primera parte, el meta inglés evitó con un manotazo espectacular un remate de cabeza del mexicano.

Inglaterra jugó con un hombre menos desde el 54’, luego de una entrada criminal de Jarell Quansah por la banda sobre Jesús Gallardo. El central iraní Alireza Faghani tuvo que ir al VAR para decretar la roja para el defensor.

Tras la pausa de hidratación de la segunda parte, México fue incisivo ante una Inglaterra que por momentos la pasó mal atrás. Los últimos minutos la desesperación hizo estragos en el equipo de Javier Aguirre, y comenzaron a fallar pases de rutina.

Ahora el cuadro de Thomas Tuchel buscará el pase a la Semifinal ante Noruega, el próximo sábado en Miami.

Lo que dejó el partido

Gilberto Mora, Raúl Jiménez y Julián Quiñones fueron los futbolistas de la Selección Mexicana más aclamados por la afición tricolor en el estadio Ciudad de México.

“Morita”, el “Lobo de Tepeji” y la “Pantera” recibieron una fuerte ovación por los 80 mil aficionados que se dieron cita al Coloso de Santa Úrsula.

Antes de que comenzara el partido entre México e Inglaterra, el sonido local anunció el 11 titular de ambas selecciones y el inmueble de la capital retumbó con fuerza.

Quiñones iguala récord

El delantero Julián Quiñones metió su cuarto gol en el Mundial 2026 y con ello igualó la marca de Luis el “Matador” Hernández y Javier “Chicharito” Hernández.

Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, metió los cuatro goles en su primera Copa del Mundo: ante Sudáfrica, Chequia, Ecuador y ahora ante Inglaterra.

Luis Hernández metió sus cuatro goles en el Mundial de Francia 1998 y en el del 2002 ya no pudo marcar.

Javier requirió tres Mundiales para sumar los cuatro: dos en el 2010 y uno en 2014 y otro más en el 2018.