Academia Atlas gana amistoso

La Academia Atlas aprovechó el parón de actividades ocasionado por el puente de las festividades patrias para mantenerse en ritmo competitivo, luego de imponerse 3-2 a la Academia Terán en un partido amistoso correspondiente al Torneo Olimpo Deportivo.

El encuentro se disputó en la cancha de Fut 7 San Ángel, donde ambos conjuntos aprovecharon la pausa en el calendario oficial para sostener un compromiso que permitió a sus jugadores mantenerse activos y continuar con su preparación de cara al regreso de las actividades.

Inicio

Desde el inicio, los dos equipos buscaron darle intensidad al encuentro, con llegadas en ambas áreas y un ritmo propio de un partido en el que, más allá del resultado, el objetivo principal era no perder ritmo durante el periodo de descanso.

La Academia Atlas consiguió abrir el marcador por conducto de Neved Gómez, quien apareció para darle la ventaja inicial a los rojinegros. El tanto permitió al conjunto tomar confianza y continuar buscando ampliar la diferencia.

La respuesta de la Academia Terán llegó durante el desarrollo del encuentro, con Mateo Aguilar como protagonista. El atacante consiguió marcar los dos goles de su equipo y mantuvo a los visitantes en la pelea hasta los últimos minutos.

Por parte de los rojinegros, Darío Martínez se encargó de marcar el segundo tanto para la Academia Atlas, aumentando momentáneamente la ventaja y colocando de nueva cuenta al conjunto en una posición favorable dentro del encuentro.

El tercer gol de los rojinegros fue obra de Santiago Mendoza, quien completó la cuenta de la Academia Atlas y terminó por darle la victoria a su equipo en este compromiso de preparación.

Marcador final

Con el marcador final de 3-2, la Academia Atlas se quedó con el triunfo en un partido que sirvió también como una oportunidad para que los jugadores de ambas academias tuvieran minutos de juego durante el parón.

Para los equipos participantes, este tipo de encuentros representa una alternativa para mantener la actividad y el ritmo futbolístico cuando las competencias habituales realizan una pausa, además de permitir observar el funcionamiento de los jugadores en situaciones reales de partido.

La jornada en la cancha de Fut 7 San Ángel permitió a ambas academias continuar con su preparación y mantener el contacto con la competencia, en espera de retomar sus respectivos compromisos una vez concluido el periodo de actividades por las festividades patrias.

Aunque se trató de un encuentro amistoso, el resultado reflejó un duelo cerrado, con cinco anotaciones y alternativas para ambos conjuntos. Atlas consiguió marcar tres veces para quedarse con la victoria, mientras que Terán respondió en dos ocasiones gracias a la actuación ofensiva de Mateo Aguilar.

De esta manera, la Academia Atlas sumó un triunfo dentro de su preparación en el Torneo Olimpo Deportivo, mientras que ambas escuadras aprovecharon el compromiso para mantenerse en movimiento y llegar con mejores condiciones al regreso de la actividad.