Con una ofensiva contundente y un dominio que se reflejó desde los primeros minutos, la Academia Atlas Tuxtla derrotó por 7-0 a Deportivo Chiapas, en encuentro correspondiente a la jornada 7 del Torneo Infantil y Juvenil del Sospó, celebrado en el estadio Flor de Sospó.

Los rojinegros impusieron condiciones desde el arranque y encontraron rápidamente la manera de hacer daño en el arco rival, con Bryan Borraz como uno de los principales protagonistas de una goleada que se construyó con anotaciones de distintas características.

Comienza la goleada

El marcador se abrió al minuto 8, cuando Borraz aprovechó una oportunidad dentro del área para conectar un remate de cabeza y enviar el balón al fondo de las redes, colocando el 1-0 para la Academia Atlas Tuxtla.

Dos minutos después, el mismo atacante volvió a mover el marcador, esta vez con un disparo de larga distancia que sorprendió a la defensa de Deportivo Chiapas y terminó por ampliar la ventaja rojinegra a 2-0.

La presión de Atlas continuó y al minuto 17 llegó el tercer tanto de la mañana. Dylan Martínez se encargó de ejecutar un tiro libre que terminó en el fondo de la portería, para colocar el 3-0 y aumentar la diferencia antes de llegar al descanso.

Ventaja

Con una ventaja importante, la Academia Atlas Tuxtla se fue al medio tiempo con el control del partido y la confianza de haber aprovechado sus oportunidades frente al arco rival.

Para la segunda mitad, el conjunto rojinegro mantuvo su propuesta ofensiva y apenas al minuto 25 encontró nuevamente el camino del gol. Bryan Borraz completó su triplete con un disparo de derecha, con el que puso el 4-0 y confirmó su destacada actuación individual.

El quinto tanto llegó al minuto 31, cuando Dylan Martínez volvió a aparecer en el área para definir con un disparo de izquierda y firmar su doblete, colocando el 5-0 en el marcador.

La diferencia se amplió todavía más al minuto 36, luego de que un autogol de Deportivo Chiapas representara el sexto tanto para los rojinegros, que mantuvieron el control de las acciones hasta los últimos instantes del duelo.

La cuenta se cerró al minuto 40, cuando Delmar López se sumó a la lista de anotadores con la séptima diana de la Academia Atlas Tuxtla, que selló así una victoria por 7-0 en la jornada 7 del certamen.

Con este resultado, los rojinegros firmaron una actuación contundente en el estadio Flor del Sospó, destacando por su efectividad frente al arco y el aporte ofensivo de Bryan Borraz y Dylan Martínez, quienes encabezaron la goleada con tres y dos anotaciones respectivamente.