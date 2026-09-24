Academia Atlas Tuxtla se impone a RM Fundación

La Academia Atlas Tuxtla se quedó con el triunfo en un encuentro amistoso frente a Real Madrid Fundación Tuxtla, disputado en el campo del Colegio La Paz, en una jornada que tuvo como principal objetivo observar el nivel futbolístico de los niños y continuar con su preparación rumbo a futuros torneos.

Desde los primeros minutos, el conjunto rojinegro tomó el control de las acciones y encontró en Fernando Borraz a uno de sus principales protagonistas. El atacante consiguió marcar en tres ocasiones para darle a los suyos una ventaja importante durante la primera mitad.

Reacción

Real Madrid Fundación Tuxtla reaccionó antes del descanso y consiguió acercarse en el marcador gracias a Thiago Arizala, quien logró descontar en dos oportunidades y colocar el resultado 3-2 al término de los primeros minutos.

Con el encuentro abierto para la segunda parte, Academia Atlas Tuxtla volvió a tomar la iniciativa y encontró nuevamente espacios para ampliar su ventaja. En esta ocasión fue Dylan Fuentes quien apareció frente al arco rival para conseguir un doblete.

Los dos tantos permitieron a los rojinegros colocarse 5-2 en el marcador, aunque el cuadro de Fundación mantuvo la intención de competir hasta los minutos finales y volvió a hacerse presente en el área contraria.

Horacio Nicolás fue el encargado de marcar el tercer tanto para Real Madrid Fundación Tuxtla, acercando nuevamente a su equipo y estableciendo el 5-3 que se mantendría hasta el silbatazo final.

Más allá del resultado, el compromiso tuvo un carácter formativo para ambas instituciones. El objetivo principal fue generar minutos de juego y observar las condiciones de los pequeños futbolistas en un escenario de competencia, además de identificar aspectos que deberán trabajar durante las siguientes semanas.

Este tipo de encuentros permite a los cuerpos técnicos evaluar el funcionamiento colectivo, el desempeño individual y la respuesta de los jugadores ante diferentes situaciones durante un partido, elementos que pueden ser determinantes en futuras competencias.

Continuidad

Para Academia Atlas Tuxtla, la victoria representó además una oportunidad para continuar con el proceso de preparación de sus categorías infantiles, mientras que Real Madrid Fundación Tuxtla pudo medir sus avances ante un rival que mantuvo intensidad durante los dos tiempos.

La actividad forma parte del trabajo que ambos clubes desarrollan con sus jóvenes futbolistas, con la intención de brindarles experiencia sobre el terreno de juego y fortalecer aspectos técnicos y tácticos antes de afrontar próximos compromisos.

Con el 5-3 definitivo, Academia Atlas Tuxtla cerró una nueva prueba de preparación, mientras que Real Madrid Fundación Tuxtla continuará con su proceso de trabajo y buscará aprovechar lo observado durante este enfrentamiento para fortalecer su desempeño en las siguientes oportunidades.