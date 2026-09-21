Academia Dragones golea a Chifut

La Academia Dragones (Napoli Tabasco FC), recuperó el liderato del Grupo 2 de la Liga TDP tras imponerse con autoridad por 5-2 al Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), en duelo de la Fecha 3 disputado en el Estadio Olímpico de Villahermosa.

El conjunto local comenzó el encuentro con intensidad y apenas necesitó ocho minutos para abrir el marcador, cuando Brandon Gracida marcó el 1-0 para adelantar a los tabasqueños.

La respuesta de los pupilos de Daniel Mora fue inmediata, pues solo tres minutos después, Erick Montes apareció en zona ofensiva y consiguió el tanto del empate 1-1.

Academia Dragones retomó el control conforme avanzó el primer tiempo y Ángel García se convirtió en una de las figuras del encuentro al marcar dos tantos, a los minutos 32 y 43, que permitieron al cuadro tabasqueño establecer una ventaja de 3-1.

Antes del descanso, Chifut volvió a acercarse en el marcador mediante una anotación de Ángel García, quien colocó el 3-2 al minuto 45 y mantuvo las esperanzas del conjunto tuxtleco para la segunda mitad.

Sentenciaron el encuentro

El cuadro chiapaneco no logró sostener la reacción durante el complemento y Academia Dragones administró la ventaja, manteniendo el orden en su sector defensivo y evitando que el rival encontrara los espacios necesarios para igualar el encuentro.

La goleada quedó definida en la recta final cuando Santiago Rosas convirtió el 4-1 al minuto 80 y, prácticamente en la siguiente acción, Heiderlin Frías marcó el 5-2 definitivo al minuto 81.

Con este resultado, Academia Dragones llegó a nueve unidades y recuperó el liderato del Grupo 2 gracias a una diferencia de goles de +8, apenas por encima del +7 registrado por Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH).

Por su parte, Chifut se quedó con dos puntos y permanece en la parte baja de la clasificación después de tres jornadas.