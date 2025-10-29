Academia MR Brazilian brilla en CDMX

La Academia MR Brazilian Jiu Jitsu, dirigida por el entrenador y competidor Bruno Faneco, brilló en lo alto del pódium del evento Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro Tour North America Continental Championship 2025, que se llevó a cabo en la Ciudad de México y en el cual lograron un total de 13 medallas y un histórico primer lugar en la categoría de escuelas.

En entrevista, Faneco destacó el trabajo y la disciplina de cada uno de los alumnos: “Es un evento con gran nivel, estuvimos disputando las medallas, asistimos con nueve alumnos. Hay mucho esfuerzo detrás para obtener este importante resultado para Chiapas”.

Además, detalló que en el certamen —el cual se efectuó en el Deportivo José María Morelos y Pavón— obtuvieron seis oros, cuatro de plata y tres de bronce, así como el histórico primer lugar dentro de la categoría de escuelas.

En este marco, destacó el resultado en categorías menores de Sofía Hernández y José Emiliano Hernández, quienes en el mes de mayo se coronaron campeones nacionales y ahora, en la competencia internacional, repitieron con el oro.

Asimismo, resaltó las preseas doradas en GI para Isaac Valdivieso Sánchez (kids 2-blanca) y Wilder Emanuel Díaz (teen-blanca), quien también aportó plata en la modalidad de No GI. El resto de medallas de plata en No GI llegó por conducto de Roberto Díaz, Wilberth Ignacio Valdivieso y Luis Fernando Anzueto; y los bronces fueron de Roberto Díaz Moreno, Wilberth Ignacio Valdivieso y Jorge Eduardo Gómez Toledo.

Finalmente, destacó el trabajo que viene haciendo el entrenador Luis Fernando Anzueto para fortalecer y promover el Jiu Jitsu en Chiapas.