Academia Municipal destaca en Villaflores

Con una destacada actuación y nueve lugares de podio, la Academia Municipal de Karate Do El Vergel dejó constancia del trabajo que se realiza en la formación de nuevos talentos deportivos de Tuxtla Gutiérrez, durante su participación en el XVIII Torneo de Clubes “Dr. Manuel Muñoz Alfaro” y 1.er Selectivo Olimpiada 2027, celebrado en Villaflores.

La representación tuxtleca estuvo integrada por cinco atletas, quienes afrontaron las diferentes pruebas de la competencia con disciplina y determinación, consiguiendo resultados importantes tanto en las modalidades de Kata como de Kumite.

Bajo la dirección de la sensei Magaly Elizabeth Ramírez Castillejos, la delegación consiguió tres primeros lugares, cuatro segundos puestos y dos terceros lugares, para completar una cosecha de nueve preseas en una jornada que permitió medir el nivel de los karatecas ante competidores de diferentes clubes.

Resultados

Camila Estrada Acosta fue una de las representantes que subió al podio en ambas modalidades. La atleta obtuvo el segundo lugar en Kata y posteriormente consiguió el tercer puesto en Kumite, demostrando capacidad para competir en las dos disciplinas.

Keyla Carolina Pozos López también tuvo una participación sobresaliente al conseguir el tercer lugar en la modalidad de Kumite, resultado que se suma al esfuerzo realizado durante su preparación y a la experiencia adquirida en este tipo de competencias.

La actuación más destacada correspondió a Carlos Alejandro Parada Sánchez, quien consiguió una doble medalla de oro. El karateca se proclamó campeón en Kata y posteriormente repitió la posición de honor en Kumite, firmando así una jornada perfecta con dos primeros lugares.

Por su parte, Sophia Valentina Rodríguez Yuca consiguió dos segundos lugares. La atleta obtuvo la medalla de plata tanto en Kata como en Kumite, confirmando su regularidad y capacidad competitiva durante el torneo.

José Eduardo Laynes Yuca completó la cosecha con una actuación que también le permitió subir dos veces al podio. El representante obtuvo el segundo lugar en Kata y se quedó con el primer sitio en Kumite, sumando una medalla de plata y una de oro a la delegación.

Los resultados obtenidos en Villaflores representan un avance importante dentro del proceso de preparación de los atletas, en especial al tratarse de una competencia que también funcionó como primer selectivo rumbo a la Olimpiada 2027.

Más allá de las medallas, la participación permitió a los jóvenes karatecas continuar acumulando experiencia, fortalecer su preparación competitiva y conocer el nivel que deberán mantener para afrontar los siguientes compromisos del calendario deportivo.

Recompensa

El desempeño de los cinco atletas también refleja el acompañamiento de sus familias y el trabajo constante de su entrenadora, elementos fundamentales para que los deportistas puedan mantenerse en proceso de formación y alcanzar nuevos objetivos dentro del Karate Do.

Con nueve podios en su cuenta, la Academia Municipal de Karate Do El Vergel regresó de Villaflores con resultados que respaldan el esfuerzo realizado en los entrenamientos y que mantienen a sus representantes como parte de la nueva generación de talentos deportivos de Tuxtla Gutiérrez.