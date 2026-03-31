Academia Terán conquista el título oro

Academia Terán se proclamó campeona de la categoría oro sub-15 dentro de la Liga de Futbol Chiapas Femenil, luego de imponerse por 1-0 a Atlético CMG Femenil, en una final intensa disputada en la Unidad Deportiva Patricia Ortiz Mena, ubicada en la colonia Patria Nueva.

El encuentro, celebrado este fin de semana, reunió a dos de los equipos más sólidos del certamen, que ofrecieron un choque equilibrado de principio a fin. Durante la primera mitad, Atlético CMG logró generar las opciones más claras al frente, inclinando ligeramente el trámite del partido; sin embargo, la falta de contundencia evitó que se reflejara en el marcador, cerrando los primeros 25 minutos con empate sin goles.

Para la parte complementaria, Academia Terán ajustó su planteamiento y comenzó a adelantar líneas en busca de mayor presencia ofensiva. A pesar de esto, el duelo se mantuvo parejo, con ambos conjuntos disputando cada balón en medio campo y generando llegadas esporádicas sin claridad en la definición.

Atlético CMG estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre que terminó impactando en el poste, en lo que representó una de las jugadas más peligrosas del encuentro. No obstante, cuando el cuadro rival atravesaba su mejor momento, se presentó la jugada decisiva.

El árbitro central, Ariel de Paz, señaló una pena máxima a favor de Academia Terán. Desde los once pasos, Diana Melissa Madrid Vilchis ejecutó con seguridad para conseguir el 1-0, anotación que a la postre sería definitiva.

En la recta final, Atlético CMG intentó reaccionar con llegadas constantes, pero se encontró con una defensa ordenada que supo contener los embates, asegurando así el campeonato para el conjunto del poniente.

Premiación

Al término del partido se llevó a cabo la ceremonia de premiación, encabezada por el profesor José de Jesús Rodríguez Cruz, presidente de la Liga de Futbol Chiapas Femenil, acompañado por diversas personalidades del ámbito deportivo y social, entre estas Mario Guirao de la Cruz, director de Clinimed, quienes respaldaron la organización del torneo.

También se reconoció a los directores técnicos de los equipos participantes y se premió a los mejores conjuntos del certamen. Atlético Barrios JM obtuvo el tercer lugar en la categoría oro, mientras que San Fernando fue subcampeón Plata y Bonampak se quedó con el título.

Individual

Valentina Díaz Acero, de Atlético CMG, fue distinguida como la jugadora más valiosa de la final oro. Finalmente, Academia Terán recibió el trofeo que la acredita como campeona, cerrando así una destacada participación en el torneo.

Con este resultado, la Liga de Futbol Chiapas Femenil concluye una edición más, reafirmando su crecimiento y su consolidación en el impulso del Futbol femenil en la entidad.